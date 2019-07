Raste temperatura: Kakvo nas vreme očekuje ovih dana

Mondo pre 1 sat | mondo.rs, Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, a tako će biti i narednih dana. Ipak, nosite kišobran krajem nedelje, jer su mogući pljuskovi.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović Vetar će danas biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 C, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 28 C. Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - 24. jula: U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano. Uveče i tokom noći na severu