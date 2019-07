Novi rekord – prešao Teslom 900.000 km! (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | B92.net, Vestionline

Vlasnik Modela S koji je postavio ovaj rekrod prethodno je već prešao Teslom Roadster 620.000 km.

Da su električni automobili i te kako izdržiljivi pokazuje primer jednog Modela S koji je do sada u svom životu prevalio 900 hiljada km. Vlasnik ovog automobila, Nemac Hansjorg Gemingen, podelio je nedavno na Tviteru informaciju o svom dostignuću, a očekuje se da će do kraja godine kilometražu svog Modela S zaokružiti na 1.000.000 km. Now I did it