Zaharova: Sramna odluka suda u Kijevu

Blic pre 28 minuta | Srna

Odluka suda u kijevskom okrugu Podolski da produži pritvor bivšem šefu dopisništva agencije "RIA novosti" u Ukrajini Kirilu Višinskom je sramna, saopštila je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. "Sramota, to su evropske vrednosti", navela je Zaharova na svom Fejsbuk profilu. Okružni sud u Kijevu produžio je pritvor Višinskom do 19. septembra, a saslušanja su suspendovana do 16. septembra. Višinski je priveden 15. maja prošle godine, pod