OEBS: pozvao Ukrajinu da oslobodi Višinskog

Blic pre 1 sat | Srna

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir pozvao je ukrajinske vlasti da oslobode bivšeg šefa dopisništva agencije "RIA novosti" u Ukrajini Kirila Višinskog.

On je na Tviteru pozvao na oslobađanje Višinskog, kojem je danas sud u Kijevu produžio pritvor za još dva meseca: "Užasno je što je novinaru Kirilu Višinskom pritvor pred suđenje danas ponovo produžen za dva meseca. Ponovo pozivam vlasti da ga oslobode. Neću štedeti napore kada se o tome radi". Okružni sud u Kijevu juče je produžio pritvor Višinskom do 19. septembra, a saslušanja su suspendovana do 16. septembra, podsetio je TASS. Predsednik Ukrajine Vladimir