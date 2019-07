Tramp ponovo zgrozio Ameriku: Društvene mreže gore posle susreta sa Nadijom Murad, bivšom seksualnom robinjom Islamske države i dobitinicom Nobelove nagrade

Kurir pre 2 sata

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama zbog svojih pitanja tokom razgovara za dobitnicom Nobelove nagrade jezidske aktivistkinje Nadije Murad iz Iraka.

Dok je Nadija Murad pričala o mrtvim roditeljima, Tramp je upitao: "Gde su oni sada?" Snimak njihovog kratkog razgovora ubrzo je postao viralan. Unreal: -Nadia Murad: “They [ISIS] Killed my mom, my six brothers” -Donald Trump: “Where are they now?” -Murad: “They Killed them..they are in the mass graves in Sinjar” [Trump nods...] pic.twitter.com/g4YPUFStWI — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2019 Nadija Murad je preživela seksualno ropstvo Islamske države.