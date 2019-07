Divljaju cijene nekretnina u Splitu

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / HRT

SPLIT - Cijene nekretnina u Hrvatskoj rastu već četrdeset mjeseci zaredom.

Među gradovima s najvećim rastom je Split, gdje je u posljednje dvije godine novogradnja poskupjela čak 30 posto. Unatoč tomu, sve što dođe na tržište proda se, pa i u elitnim četvrtima, gdje se cijene penju i do četiri tisuće eura po kvadratu, piše HRT. Stan s pogledom na more Rino Pavlov je pronašao na Žnjanu. Zgrada je nova, a cijena, kaže ovaj poduzetnik - prihvatljiva. Kvadrat je koštao 2600 eura, ali uz visoki roh bau, bez parketa i bez sanitarija. Bio je to