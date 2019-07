Haradinaj o saslušanju u Hagu: Branio sam se ćutanjem

Večernje novosti pre 11 minuta | Tanjug

U Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu završeno je saslušanje premijera privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuša Haradinaja

U Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu završeno je saslušanje premijera privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuša Haradinaja. On je novinarima ispred zgrade tužilaštva rekao da je na saslušanje pozvan kao osumnjičeni da mu je tužilaštvo savetovalo da ne govori o toku ispitivanja. "Ispunio sam zakonsku obavezu kao osumnjičeni. Dobio sam pravni savet da ne odgovaram za ono što su me pitali. To su zakonske procedure koje ne skrivaju nešto od javnosti, ali