Ivanović: Čovek mirne savesti nikada ne ćuti

Danas pre 4 sata | Piše: Marija Stojanović

Odlazeći kosovski premijer saslušan pred sudom u Hagu, branio se ćutanjem Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj saslušan je je juče u Hagu u svojstvu osumnjičenog pred Specijalnim sudom za ratne zločine Oslobodilačke vojske Kosova.

Haradinaj, bivši ratni komandant OVK, branio se ćutanjem. Kako je javio RTS, on je okupljenim novinarima rekao da je „pravni savet bio da ne ulazimo u druge rasprave, već da se branim ćutanjem… ispunio sam zakonsku obavezu kao osumnjičeni… dobio sam pravni savet da ne govorim o onome što su me pitali, to su zakonske procedure“. Haradinaj je, takođe, poručio da će se vratiti na Kosovo, „da služi građanima“. Prema izveštaju RTS, on se na saslušanju zadržao oko sat