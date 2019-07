Počinje prodaja ulaznica: Na Konas za 400 dinara…

Hot sport pre 49 minuta | Darko Noveski

Prodaja ulaznica za meč FK Partizan – Konahs Ki Nomads koja se igra sledećeg četvrtka 01.08.2019. sa početkom u 21:00 čas počeće u petak, u 09.00 časova posredstvom Tiketlajna.

Cene ulaznica za navedenu utakmicu: ∙ JUG – 400 dinara ∙ ISTOK / ZAPAD bočni delovi tribina – 600 dinara ∙ ISTOK / ZAPAD centralni delovi tribina – 800 dinara ∙ Mesto u ložama stadiona 3.000 dinara Ulaznice je moguće kupiti u Tiketlajnu: – prodajno mesto na Novom Beogradu, u Bul. Milutina Milankovića 1, lokal 46, radnim danima od 09 do 18 časova, subotom od 10 do 16 časova. – prodajno mesto TC Stadion, Voždovac, na info pultu, svim danima od 10 do 21 časova – putem