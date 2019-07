Stiglo upozorenje RHMZ

Prva pre 1 sat | Tanjug

RHMZ upozorio da Srbiju tokom vikenda očekuju visoke temeperature do 36 stepeni i vremenske nepogode u nedelju posle podne i tokom noći.

U Srbiji se sutra očekuje veoma toplo i sparno vreme sa temperaturom u većini mesta od 33 do 35 stepeni, a u nedelju i do 36 stepeni. U nedelju posle podne, uveče i tokom noći očekuje se lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa obilnim pljuskovima, jakim vetrom i gradom. Istovremeno, indeksi UV zračenja su na veoma visokom, crvenom, nivou za gotovo celu teritoriju Srbije i kreću se od sedam do devet. Izvor: Tanjug