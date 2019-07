Kecmanović bez polufinala u Atlanti

Vesti online pre 28 minuta

Srpski teniser nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Atlanti, pošto je od njega bio bolji Tejlor Fric sa 6:1, 7:6 (7:1).

Miomir Kecmanović (66. na ATP listi) loše je otvorio meč, dopustio je čak dva brejka u prvom setu, pa je američki teniser lako dobio prvi deo igre sa 6:1. U drugom setu situacija se značajno popravila. Miomir je dobro servirao, ali nije uspeo da dođe do brejk šanse protiv 32. igrača sveta, pa je usledio taj-brejk. Nažalost, srpski igrač je osvojio samo jedan poen u odlučujućem gemu, pa je Fric otišao u polufinale. Strong from start to finish.