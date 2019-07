Jeremić: Nema suštinskog napretka, krećemo se ka bojkotu izbora

Danas pre 20 minuta | Piše: Beta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da za sada nije postignut suštinski napredak ka postizanju uslova za fer i demokratske izbore i da će ih opozicija okupljena u Savezu za Srbiju (SzS) najverovatnije bojkotovati.

„Učinićemo sve da režim obezbedi fer izborne uslove, ali spremni smo za bojkot ako se nešto fundamentalno ne promeni. Imam velike rezerve da će se to dogoditi, i bio bih veoma pozitivno iznenađen ako bi se promenile okolnosti. Mi ćemo, kao Savez za Srbiju, odluku doneti jedinstveno, kao što smo činili i do sada“, rekao je Jeremić u Zrenjaninu na tribini SzS. On je ocenio da bi, u slučaju da budu ostvareni uslovi za fer i demokratske izbore, opozicija mogla da