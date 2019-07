Dačić potvrdio da su Vučić i Nikolić bili prisluškivani

RTV pre 36 minuta | Tanjug , Srpski telegraf

BEOGRAD - Bivši ministar policije i aktuelni šef diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić svojevremeno bili prisluškivani, i da je, dok je radio kao ministar unutrašnjih poslova, naložio istragu.

Kako je rekao za Srpski telegraf, on je tada upozoravao i na neke "zakulisne radnje" i na pokušaje nekih stranaka da koriste bezbednosne resurse za praćenje političkih protivnika. "Žestoko sam bio protiv toga tada, kada sam tražio i smene u policiji, kao što sam i danas protivnik takvih metoda", rekao je Dačić. On je naglasio da ni on ni Vučić nemaju šta da kriju, jer aktuelna vlada i predsednik države vode transparentnu politiku. "Narodu sve otvoreno kažemo, baš