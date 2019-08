Vučić: Veće plate i penzije do kraja godine

Blic pre 5 sati | L. Gedošević

Postaćemo najveći proizvođač guma u svetu, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je na ovaj način govorio o investiciji koju japanska kompanija "Tojo tajers" planira da realizuje u Inđiji, uz opasku da će ta fabrika biti prva u ovom delu Evrope. - Ja sam bio mnogo srećan zbog toga, jer je sve trajalo tri godine. Ljudima jeste vest jedan dan, ali da se to desi, trajalo je jako dugo - naveo je Vučić. On je kazao da je velika sreća pobediti Poljsku u ovoj "trci", i da se nada da će biti još tih uspeha. Kazao je i da će plate u ovoj kompaniji