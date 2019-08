SAD uvele sankcije Zarifu, njega baš briga

Mondo pre 39 minuta | Tanjug

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa objavila je da je uvela sankcije iranskom ministru spoljnih poslova Muhamedu Džavadu Zarifu.

Foto: Tanjug/Jason Reed/Poo Photo via APl Sankcije su uvedene u okviru eskalirajuće kampanje pritiska na Islamsku Republiku. JUST IN: U.S. government imposes financial sanctions on Iran's foreign minister, Mohammad Javad Zarif, as part of its escalating campaign of pressure against the Islamic Republic. https://t.co/nPQIuv8xAM pic.twitter.com/kJMPdVsDFR— ABC News (@ABC) July 31, 2019 Ta veoma neuobičajena akcija kažnjavanja visokih stranih diplomata usledila je