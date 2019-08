Auto blog pre 6 minuta

Audi će od četvrtog kvartala ove godine početi da prodaje novu, baznu verziju svog električnog SUV modela E-Tron.

U pitanju je Audi E-Tron 50 Quattro, a koji u gami zauzima mesto ispod jače verzije E-Tron 55 Quattro. Za početak, E-Tron 50 Quattro ima dva elektromotora sa ukupno 308KS, baterije od 71 kWh (80% kapaciteta se na brzom punjaču napuni za 30 minuta), autonomija mu iznosi 300 km, ubrzanje do 100 km/h traje oko 7,0 sekundi i može do maksimalnih 190 km/h. Za poređenje, jači E-Tron 55 Quattro raspolaže sa 402KS, ima autonomiju od 381 km, do stotke stiže za manje od 6,0