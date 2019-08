Da li žena treba da priđe muškarcu?

Vesti online pre 45 minuta

Mnoge mlade devojke, ali i one starije žene koje su same i usamljene, čekaju da prvi korak napravi muškarac. Ranije je vladalo mišljenje da muškarac treba prvi da priđe, međutim, u današnje vreme to ne mora biti tako.

Postoji ozbiljan procenat muškaraca koji su neodlučni ili previše stidljivi da bi učinili prvi korak i time osvojili devojku. Posebno u današnje vreme kada su devojke na glasu da traže bogate, zgodne i popularne momke. Kada žena vidi pravog muškarca i oseti da se ona njemu sviđa, može mu prići bez imalo straha ili neprijatnog osećaja. Budite hrabre i ne strahujte od odbijanja, ako vas i odbije barem ste imale hrabrosti pokušati. Ukoliko ne znate kako da učinite