RHMZ izdao upozorenje na obilne padavine: Do kraja dana u celoj Srbiji biće potop!

Kurir pre 10 sati

Do kraja dana na području Srbije očekuje se pojava obilnijih pljuskova sa grmljavinom i količinom padavina većom od 20 mm za 3 h. Najobilnije padavine se očekuju u naredna dva sata. Ovakvo nevreme će se zadržati do sredine noći, kada će doći do razvedravanja. U nedelju i ponedeljak se ne očekuju padavine, a biće čak i pretežno sunčano sa prosečnom temperaturom oko 26 stepeni Celzijusa. (Kurir.rs/RHMZ) Kurir Autor: Kurir