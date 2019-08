Krajem dana nestabilno, u nedjelju promjenljivo vrijeme

RTV Novi Pazar pre 2 sata

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Pljuskovi sa grmljavinom mogući su na istoku i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 24 do 27. U Beogradu sutra pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 25. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano, samo u petak prolazno naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do četvrtka