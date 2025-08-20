Policija u Beogradu zaplenila dve tone marihuane

Danas pre 57 minuta  |  Beta
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je izjavio da je policija zaplenila oko dve tone marihuane i uhapsila dve osobe. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno oko dve tone marihuane i uhapsili M.

S. (1997) i I. I. (1978), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju. MUP dodaje da su osumnjičeni uhapšeni u Beogradu „prilikom primopredaje 50 kilograma marihuane“. „Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu“, rekao je Dačić.
