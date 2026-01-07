Veliki broj Nišlija bio na lomljenu česnice u crkvi cara Konstantina

Veliki broj građana Niša prisustvovao je tradicionalnonom paljenju badnjaka i lomljenju česnice u portama pravoslavnih crkava na području tog grada.

Najveća česnica, tradicionalno, lomljena je u porti hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koji se nalazi u parku Svetog Save, u opštini Medijana. Ivana Stojanović (35), Jovan Perišić (11), Novak Radovanović (8) i Elena Đorđević (6) izvukli su iz česnice četiri dukata, koje je pripremila gradska opština Medijana. Česnicu u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene osveštao je arhiepiskop i mitropolit niški Arsenije, koji je Nišlijama poželeo „mir,
