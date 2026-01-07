Veliki broj Nišlija na tradicionalnom paljenju badnjaka i lomljenju česnice

Veliki broj Nišlija na tradicionalnom paljenju badnjaka i lomljenju česnice

Veliki broj građana Niša prisustvovao je tradicionalnonom paljenju badnjaka i lomljenju česnice u portama pravoslavnih crkava na području tog grada.

Već po tradiciji najveća česnica lomljena je u porti hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, a ove godine u njoj su se nalazila četiri dukata. Niška gradska opština Medijana saopštila je da su tri dukata poklon te opštine građanima, a jedan dukat poklonio je trgovinski lanac Tekijanka. „Elena Đorđević (6), Jovan Perišić (11), Ivana Stojanović (35) i Novak Radovanović (8) bili su najsrećnije ruke ove godine i pronašli su zlatnike u česnici“, rečeno je u
