SAD će napustiti desetine međunarodnih organizacija, povlačeći se iz globalne saradnje

Radio sto plus pre 7 sati
Predsednik Donald Tramp je u sredu potpisao izvršnu naredbu kojom se obustavlja podrška SAD za 66 organizacija, agencija i komisija.

Dao je svojoj administraciji zadatak da preispita učešće i finansiranje svih međunarodnih organizacija, uključujući i one povezane sa Ujedinjenim nacijama, navodi se u saopštenju Bele kuće na društvenim mrežama. Većina meta su agencije, komisije i savetodavni paneli povezani sa UN koji se fokusiraju na klimu, rad i druga pitanja koja je Trampova administracija kategorisala kao pitanja usmerena na raznolikost stanovn ištva (diversity) i “prosvećene” (woke)
Nedeljnik pre 42 minuta
Nova pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Beta pre 8 sati
RTV pre 17 minuta
Peščanik pre 2 minuta
Nova pre 7 minuta
Danas pre 17 minuta
Vesti online pre 17 minuta