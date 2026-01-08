SAD će napustiti desetine međunarodnih organizacija, povlačeći se iz globalne saradnje

Predsednik Donald Tramp je u sredu potpisao izvršnu naredbu kojom se obustavlja podrška SAD za 66 organizacija, agencija i komisija.

Dao je svojoj administraciji zadatak da preispita učešće i finansiranje svih međunarodnih organizacija, uključujući i one povezane sa Ujedinjenim nacijama, navodi se u saopštenju Bele kuće na društvenim mrežama. Većina meta su agencije, komisije i savetodavni paneli povezani sa UN koji se fokusiraju na klimu, rad i druga pitanja koja je Trampova administracija kategorisala kao pitanja usmerena na raznolikost stanovn ištva (diversity) i “prosvećene” (woke)