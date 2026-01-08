Gutereš žali zbog povlačenja SAD iz tela i agencija UN

Odluka se odnosi na 31 agenciju i telo Ujedinjenih nacija

NjUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je danas žaljenje zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz više desetina tela i institucija UN, dodajući da će uprkos američkom povlačenju UN nastaviti sa sprovođenjem misija i mandata. U saopštenju Guterešvovog portparola objavljenom na zvaničnoj internet stranici Ujedinjenih nacija navodi se da su obavezni doprinosi redovnom budžetu i budžetu za mirovne operacije UN, koje