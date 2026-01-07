RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je večeras sve učesnike u saobraćaju zbog poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Kako navode u saopštenju, tokom noći na severozapadu zemlje očekuje se slab sneg, u ostalim predelima kiša koja će se ponegde i lediti na tlu. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom koja će se lediti na tlu. I narednih dana meteorolozi prognoziraju vlažan sneg, poledicu i ledenu kišu. “Sutra (07.01.) oblačno i u većem delu hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije