Vreme danas: Ledena kiša i intenzivne snežne padavine

Vreme u Beogradu Prognoza vremena za narednih sedam dana

Vremenska prognoza za sredu, 7. januar Vreme u Srbiji Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. U većem delu Srbije hladno vreme, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine uslediće posle podne i uveče,