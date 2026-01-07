Vreme danas: Ledena kiša i intenzivne snežne padavine

Vreme danas: Ledena kiša i intenzivne snežne padavine
Vremenska prognoza za sredu, 7. januar Vreme u Srbiji Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više. U većem delu Srbije hladno vreme, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine uslediće posle podne i uveče,
