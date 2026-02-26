„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Danas pre 9 minuta  |  D. D. /FoNet
„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Studenti u blokadi pozvali su danas na skup podrške u ponedeljak ispred Palate pravde za devetoro njihovih kolega uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta, koji se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

Oni su pozvali na protest podrške u 11 sati ispred Palate pravde, zbog suđenja koje je zakazano za taj dan. „Njih ne damo“, poručili su studenti u objavi, kao podršku kolegama koji su uhapšeni nakon Vidovdanskog protesta. Posle protesta „Vidimo se na Vidovdan“ 29. juna uhapšeno je devetoro studenata, a Više javno tužilaštvo je saopštilo da se terete za „krivično delo priprema dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na
Otvori na danas.rs

Tužilaštvo »

N1: Tužilac naložio prekršajnu prijavu za uznemiravanje Dragana Bjelogrlića

N1: Tužilac naložio prekršajnu prijavu za uznemiravanje Dragana Bjelogrlića

Danas pre 1 sat
I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

Danas pre 5 sati
U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

N1 Info pre 3 sata
"Nova" piše: Poljoprivrednici blokirali oko 80 puteva u Srbiji: Kraj dijaloga sa ministrom

"Nova" piše: Poljoprivrednici blokirali oko 80 puteva u Srbiji: Kraj dijaloga sa ministrom

Nova pre 3 sata
Yucom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za Visoki savet tužilaštva

Yucom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za Visoki savet tužilaštva

Radio 021 pre 3 sata
Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Beta pre 3 sata
Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Serbian News Media pre 3 sata
Tužilaštvo »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Da li je Cmolić odgovornost za ubistvo Dalibora Dragijevića svaljivao na policajce iz Bora

Da li je Cmolić odgovornost za ubistvo Dalibora Dragijevića svaljivao na policajce iz Bora

Radar pre 4 minuta
Kad predsednik zlostavlja

Kad predsednik zlostavlja

Radar pre 4 minuta
„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Danas pre 9 minuta
Zavođenje reda ili korak ka gašenju

Zavođenje reda ili korak ka gašenju

Radar pre 4 minuta
Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Danas pre 9 minuta