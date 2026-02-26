„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Studenti u blokadi pozvali su danas na skup podrške u ponedeljak ispred Palate pravde za devetoro njihovih kolega uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta, koji se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

Oni su pozvali na protest podrške u 11 sati ispred Palate pravde, zbog suđenja koje je zakazano za taj dan. „Njih ne damo“, poručili su studenti u objavi, kao podršku kolegama koji su uhapšeni nakon Vidovdanskog protesta. Posle protesta „Vidimo se na Vidovdan“ 29. juna uhapšeno je devetoro studenata, a Više javno tužilaštvo je saopštilo da se terete za „krivično delo priprema dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na