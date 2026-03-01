Vremeplov: Rođen general Ljubiša Veličković

NOVI SAD - Na današnji dan 1946. godine rođen je srpski general-pukovnik pilot Ljubiša Veličković, jedini general koji je poginuo tokom agresije NATO na Srbiju (SRJ) 1999. Obavljao je sve letačke i najodgovornije komandne dužnosti u Ratnom vazduhoplovstvu i Protivvazdušnoj odbrani JNA i VJ i prvi je Srbin koji je leteo avionom "Mig 29". Bio je nastavnik letenja, komandant letačke eskadrile, puka i korpusa, sekretar Savezne direkcije za kontrolu letenja, načelnik Generalštabne škole VJ, načelnik Sektora za

Danas je nedelja, 1. mart, 60. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 305 dana. 1498- Na putu ka Indiji, portugalski moreplovac Vasko da Gama kao prvi Evropljanin iskrcao se na obale sadašnje afričke države Mozambik. 1562- Francuski rimokatolici su, s blagoslovom Vatikana, najbrutalnije pobili oko 1.200 hugenota (francuski protestanti kalvinisti), izazvavši religiozni rat koji je trajao do 1598. 1643 -Umro je italijanski orguljaš i kompozitor Đirolamo Freskobaldi,