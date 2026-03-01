BETA KALENDAR – Na današnji dan 1. mart

BETA KALENDAR – Na današnji dan 1. mart
1498 – Na putu ka Indiji, portugalski moreplovac Vasko da Gama (Vasco) iskrcao se, kao prvi Evropljanin, na obale današnje afričke države Mozambik. 1562 – Katolici su u Francuskoj masakrirali preko hiljadu hugenota (protestanata) tokom njihove molitve u Vasiju, što je bio početak dugotrajnih borbi i ratova, poznatih pod imenom „hugenotski ratovi“, koji su uz prekide 36 godina razdirali Francusku. 1767 – Španski kralj Karlos III (Carlos) proterao je iz zemlje
