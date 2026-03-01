Na današnji dan: Srbija zvanično postala kandidat za članstvo u EU, prvi vasionski brod na Veneri

Pregled dešavanja na današnji dan, 1. mart, u svetu i kod nas.

1498 - Na putu ka Indiji, portugalski moreplovac Vasko da Gama iskrcao se, kao prvi Evropljanin, na obale današnje afričke države Mozambik. 1562 - Katolici su u Francuskoj masakrirali preko hiljadu hugenota (protestanata) tokom njihove molitve u Vasiju, što je bio početak dugotrajnih borbi i ratova, poznatih pod imenom "hugenotski ratovi", koji su uz prekide 36 godina razdirali Francusku. 1767 - Španski kralj Karlos III proterao je iz zemlje rimokatolički jezuitski