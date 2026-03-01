Niška Lavina ide na Evroviziju

BBC News pre 2 sata

Šljokice, svečane toalete, nesvakidašnji muzički i modni izbori, najrazličitiji žanrovi pop muzike prodefilovali su scenom tokom izbora srpskog predstavnika za Evroviziju.

Po sedam najboljih takmičara iz polufinalnih večeri, po oceni publike i žirija, koji su se plasirali u nastavak takmičenja – nastupili su u finalu festivala „Pesma za Evroviziju 2026“ koji će se održati u maju.

Na Evroviziji su dobru prođu imali bendovi, uglavom iz Skandinavije, koji su koketirali sa metalom, a taj pristup su primenili članovi grupe Lavina iz Niša i pobedili.

Izbor publike i žirija se ove godine nije puno razlikovao, Nišlije su u oba kruga glasanja bili favoriti s ljubavnom pesmom „Kraj mene”, obučeni u crne kožne kostime s nitnama.

Čekajući glasanje, plesalo se, ćaskalo posle nastupa u takozvanom green roomu, a pojedini su jeli ćevape.

Takmičenje je otvorio Užičanin Brat Pelin s etno rep pesmom „Fräulein“.

Na bini se pojavio u košulji, čarapama i donjem vešu, a tokom nastupa je igrao kolo, peo se na svadbenu trpezu, a neke pratioce evropskog takmičenja podsetio na Estonca Tomija Keša, koji je prošle godine nasmejao publiku, ali šokirao Italijane numerom „Espresso Machiato".

Mlada Anđela Vranić, koja nastupa pod imenom Lores, bila je sama na sceni, okružena talasima, a „Unseen", moderna elektro-pop uspavanka starijima je zazvučala kao Madonna iz „Frozen" faze, a mlađima kao Bili Ajliš.

Budvanska ekipa Jack Lupino nastupa obučena u kožu i nitne.

U pesmi „Adrenalin“ osvežila je power pop zvuk osamdesetih rep deonicama uz pratnju muzičara, koji su instrumente očigledno koristili kao rekvizite.

U pesmi „Zavoli me“, Ana Mašulović je ponudila osavremenjen zvuk, kojim su mnoge pevačice 90-ih vladale Evrovizijom.

U drugom pokušaju da odu u Evropu, Harem Girls su potražile pomoć pevačice Ivane za potrebe pesme „Bom Bom", koja pretenduje da postane klupski hit.

Odevena u ljubičastu pelerinu, obavijena velom misterije, Iva Grujin pokušala je da „otkrije sebe“ u izvođenju istoimene pesme.

Na Pesmi za Evroviziju nastupili su kao Kosmos trip i izveli su pesmu „Sve je u redu“, ali pažljivi pratioci političke scene prepoznali su Luku Maksimovića, koji je na predsedničkim izborima 2017. osvojio 344.498 glasova pod pseudonimom Ljubiša Preletačević Beli.

Favoritkinja na Jutjubu, Zejna se vrtela u vrtlogu i lebdela na sceni, pesmom „Jugoslavija" poslavši moćnu poruku „Don't destroy, unite!“ (Ne uništavaj, već ujedini), ali je u glasanju završila na drugom mestu.

Duo Gemini, brat i sestra Nemanja i Nataša Erić iz Majdanpeka, pokušali su da privuku glasače, ponudivši im „Metar sreće“.

Lu-ka je verovao je da baš on taj koji treba da nastupi u Beču sredinom maja pod srpskom zastavom.

Saška Janković, koja nastupa pod imenom Yanx, nastupila je tri puta na Evroviziji kao prateći vokal, a da ode samostalno na Evroviziju pokušala je već sedam puta.

Zona je izvela pesmu „Čairi“, koju je napisala prošlogodišnja učesnica Tam, primenivši oprobani recept - etno melodija kojom dominiraju moderni ritmovi.

Sličim putem išla je „Omaja“, koju izvodi Mirna, koja je jedina učestvovala na Izboru za pesmu Evrovizije 2013, sa koleginicama Nevenom Božović i Sarom Jovanović u triju Moje 3.

Izbor za pesmu Evrovizije se održava u Beču između 12. i 16. maja.

