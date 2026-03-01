Lavina ide na Evroviziju

Šljokice, svečane toalete, nesvakidašnji muzički i modni izbori, najrazličitiji žanrovi pop muzike prodefilovali su scenom tokom izbora za srpskog predstavnika za Evroviziju.

Plesalo se, ćaskalo posle nastupa u takozvanom green roomu, a pojedini su jeli ćevape. Po sedam najboljih takmičara, po oceni publike i žirija, koji su se plasirali u nastavak takmičenja – nastupili su u finalu festivala „Pesma za Evroviziju 2026“. Na Evroviziji su dobru prođu imali bendovi, uglavom iz Skandinavije, koji su koketirali metalom, a taj pristup su primenili članovi grupe Lavina iz Niša i pobedili. Izbor publike i žirija se ove godine nije puno