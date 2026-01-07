Badnji dan i Božić u Vranju

Piše: Branka Marković Eve, osvana i ov'j d'n: blažen, čudesan d'n Božji, a jutro, pladne i veče – će mirišev na staro, na sveto, na porodično, toplo i b'š vranjsko i domaćinsko, ukutkano, ubavo, urameno u ram od granjke na badnjak, pa se c’kli d’n od molitve za zdravlje, sećuvanja na naši najmili, od ljubav u naše duše….

Uz malu, mirisnu i vrelu pogaču, uz naše drago kravajče “s’s sodu - bikarbonu i toplu vodičku” - čekamo Badnju večeru, da se kravajče razdeli ukućanima, pa da gu badnju paru - b'š mi pronađemo u naše otkršeno parče, onakoj ubavu i malečku, uz mirisne smokve, suve šljive, orahe, slatku pečenku, koštane, jabuke i drugo voće. I sigurna sam, da svako od nas tada drhti veseljem i srećom ovog, a i narednog dana – jer su to trenuci sveti za pravoslavlje vranjsko, za