Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Beta pre 46 minuta

 Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 20. avgust 2025. godine, pišu o demonstracijama u Srbiji i mogućem prekidu rata u Ukrajini.

BLIC - "Mir prema Putinovim i Trampovim pravilima", piše Blic o sastanku predsednika Rusije i SAD. "U protestima 16 uhapšenih".

VEČERNJE NOVOSTI - "Evropi se ne žuri da rat stane". "Minimalac 500 evra, cene hrane niže", prenose Novosti izjavu ministra finansija Siniše Malog.

DANAS - "Dekani traže odgovorne za torturu nad studentima". "Može li se verovati Putinu?" - pita list.

NOVA - "Uz Vučića vezuju samo teror i nasilje" - o izveštavanju stranih medija o demonstracijama u Srbiji, a o istoj temi i "Šef VJT morao da naloži saslušanje Marka Krička".

POLITIKA - "Poziv strancima na potpunu okupaciju Srbije", piše list o navodnom sadržaju dokumenta kojeg su domaće nevladine organizacije poslale međunarodnoj zajednici. List tvrdi da "Rusi očekuju da će Ukrajina kapitulirati kao Finska 1941".

(Beta, 20.08.2025)

Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Beta pre 31 minuta
AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Danas pre 16 minuta
"Napad na cevovod"! Sijarto: Tranzit nafte preko "Družbe" do Mađarske nastavljen

Blic pre 1 minut
Krenula ruska ofanziva: Ovo je jak odgovor ukrajinskoj armiji

Pravda pre 24 sata
Krenula ruska ofanziva: Ovo je jak odgovor ukrajinskoj armiji

Pravda pre 24 sata
Festival „Dan Indije“ u Moskvi posetilo rekordnih 2,7 miliona ljudi

Sputnik pre 6 sati
Norvežanin se doselio u Srbiju „Srbi su iskreniji i gostoljubiviji“, evo šta bi promenio u Norveškoj

Dnevnik pre 10 sati

Ključne reči

Večernje NovostiUkrajinaRusijaSiniša Mali

Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Beta pre 46 minuta
Nova kriza: Netanjahua optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Beta pre 41 minuta
Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Beta pre 31 minuta
Policija u Beogradu zaplenila dve tone marihuane

Danas pre 56 minuta
U Pančevu protest podrške uhapšenom studentu Andreju Tanku, građani ispred zatvora

Danas pre 56 minuta