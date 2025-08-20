Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 20. avgust 2025. godine, pišu o demonstracijama u Srbiji i mogućem prekidu rata u Ukrajini.

BLIC - "Mir prema Putinovim i Trampovim pravilima", piše Blic o sastanku predsednika Rusije i SAD. "U protestima 16 uhapšenih".

VEČERNJE NOVOSTI - "Evropi se ne žuri da rat stane". "Minimalac 500 evra, cene hrane niže", prenose Novosti izjavu ministra finansija Siniše Malog.

DANAS - "Dekani traže odgovorne za torturu nad studentima". "Može li se verovati Putinu?" - pita list.

NOVA - "Uz Vučića vezuju samo teror i nasilje" - o izveštavanju stranih medija o demonstracijama u Srbiji, a o istoj temi i "Šef VJT morao da naloži saslušanje Marka Krička".

POLITIKA - "Poziv strancima na potpunu okupaciju Srbije", piše list o navodnom sadržaju dokumenta kojeg su domaće nevladine organizacije poslale međunarodnoj zajednici. List tvrdi da "Rusi očekuju da će Ukrajina kapitulirati kao Finska 1941".