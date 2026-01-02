Na današnji dan, 2. januar

Danas je petak, 2. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1492 - Rekonkvista: predao se Granadski emirat, poslednje maursko uporište u Španiji. 1757 - Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima Kalkutu u Indiji. 1793 - Poljska podeljena između Rusije i Prusije. 1799 - Trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte ušle u Siriju. 1870 - Počinje pravljenje Bruklinskog mosta. 1871 - Amadeus I postaje kralj Španije. 1890 - Alis Senger postaje prva žena u osoblju Bele Kuće. 1900 - Otvara se Čikago kanal. 1921 - Otvara se DeJong muzej u