Vremeplov: Otvorena prva čitaonica u Kneževini Srbiji

BEOGRAD - Na današnji dan 1846. godine otvorena je prva čitaonica u tadašnjoj Kneževini Srbiji, nazvana Srpsko čitalište, kasnije Čitalište beogradsko. Slične čitaonice ubrzo su osnovane i u drugim gradovima Srbije.

Danas je petak, 2. januar, drugi dan 2026. Do kraja godine ima 363 dana. 1492 - Španija je preotela Granadu od Mavara, što je bio završni čin oslobođenja Španije od muslimana. 1799 - Trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte ušle su u Siriju. 1833 - Britanske trupe zauzele su Folklandska ostrva u Atlantskom okeanu. Taj arhipelag udaljen je oko 500 kilometara od argentinske obale i nalazi se u južnom Atlantiku. Dan ranije London je proglasio suverenitet nad