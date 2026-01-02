Na današnji dan, 2. januar

Na današnji dan dogodilo se: 1492. Španija pod kraljem Ferdinandom Aragonskim, preuzela je od Mavara grad Granadu, poslednje mavarsko uporište na Pirinejskom poluostrvu. 1799. Trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte ušle su u Siriju. 1837. Rodjen je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Milij Balakirjev, pokretač i idejni vodja kompozitorske grupe Balakirjevljev kružok ili „Velika petorica“, koju su još činili Kjuj, Musorgski, Rimski-Korsakov i Borodin. U