Na današnji dan, 2. januar

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 2. januar
Na današnji dan dogodilo se: 1492. Španija pod kraljem Ferdinandom Aragonskim, preuzela je od Mavara grad Granadu, poslednje mavarsko uporište na Pirinejskom poluostrvu. 1799. Trupe francuskog generala Napoleona Bonaparte ušle su u Siriju. 1837. Rodjen je ruski kompozitor, pijanista i dirigent Milij Balakirjev, pokretač i idejni vodja kompozitorske grupe Balakirjevljev kružok ili „Velika petorica“, koju su još činili Kjuj, Musorgski, Rimski-Korsakov i Borodin. U
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 2. januar

Na današnji dan, 2. januar

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan: Rođen Isak Asimov

Na današnji dan: Rođen Isak Asimov

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Otvorena prva čitaonica u Kneževini Srbiji

Vremeplov: Otvorena prva čitaonica u Kneževini Srbiji

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 2. januar

Na današnji dan, 2. januar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SirijaŠpanija

Društvo, najnovije vesti »

Šta studenti predviđaju da će se desiti u 2026.

Šta studenti predviđaju da će se desiti u 2026.

Nova pre 6 minuta
Mini detoks posle Nove godine: Kako oporaviti i osvežiti organizam pre Božića

Mini detoks posle Nove godine: Kako oporaviti i osvežiti organizam pre Božića

Danas pre 11 minuta
Godinu dana američke opreme za TSMC! Važna odluka SAD za tehnološki sektor

Godinu dana američke opreme za TSMC! Važna odluka SAD za tehnološki sektor

Blic pre 6 minuta
Olakšajte sebi život: Nekoliko saveta za 2026. godinu

Olakšajte sebi život: Nekoliko saveta za 2026. godinu

Radio 021 pre 11 minuta
Zemljotres pogodio jug Srbije. Treslo se tlo u Srpskom Mančesteru, ovo su detalji.

Zemljotres pogodio jug Srbije. Treslo se tlo u Srpskom Mančesteru, ovo su detalji.

Dnevnik pre 6 minuta