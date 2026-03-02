Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića je i dalje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam, naveo je danas tim lekara Univerzitetsko-kliničkog centra Srbije (UKCS).

Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da više nego ranijih dana imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intezivnog lečenja, saopštio je tim lekara UKCS, navodi Radio-televizija Srbije, a prenosi N1. Dačić je u sredu primljen u Kliniku za pulmologiju, zbog obostrane upale pluća.