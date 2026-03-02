Ivica Dačić skinut sa respiratora

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug, 021.rs
Ivica Dačić skinut sa respiratora

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je skinut sa veštačke ventilacije i diše samostalno, prenosi Tanjug.

Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije danas da je zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo. Dodao je da ima razloga za optimizam, kao i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije. "Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

RTS pre 1 sat
Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

IndeksOnline pre 2 sata
Ivica Dačić skinut sa respiratora

Ivica Dačić skinut sa respiratora

Nedeljnik pre 2 sata
Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

Sputnik pre 2 sata
Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

Vesti online pre 2 sata
Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

N1 Info pre 2 sata
Dačić skinut sa respiratora

Dačić skinut sa respiratora

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićTanjugZlatiborMinistar unutrašnjih poslovaZlatibor Lončar

Politika, najnovije vesti »

Olenik: Policija imala prava da oslobodi blokirani granični prelaz, ništa više od toga

Olenik: Policija imala prava da oslobodi blokirani granični prelaz, ništa više od toga

Danas pre 36 minuta
NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

Danas pre 3 sata
Ivica Dačić skinut sa respiratora! Poznate najnovije informacije o stanju ministra

Ivica Dačić skinut sa respiratora! Poznate najnovije informacije o stanju ministra

Blic pre 3 sata
Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Danas pre 4 sati
Kako je došlo do prekida komunikacije između opozicije i studenata: Sa kim je razgovarao Goran Ješić?

Kako je došlo do prekida komunikacije između opozicije i studenata: Sa kim je razgovarao Goran Ješić?

Danas pre 5 sati