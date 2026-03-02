Ivica Dačić skinut sa respiratora

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je skinut sa veštačke ventilacije i diše samostalno, prenosi Tanjug.

Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije danas da je zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo. Dodao je da ima razloga za optimizam, kao i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije. "Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada,