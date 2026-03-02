Ivica Dačić skinut sa respiratora

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća, skinut je sa veštačke ventilacije i diše samostalno, saznaje Tanjug u SPS-u, prenosi RTS.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije danas da je zdravstveno stanje Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije. „Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga