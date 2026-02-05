Opoziciona odbornica pozvala Nišlije da zaštite „Jotel“

Odbornica u Skupštini grada Niša Tamara Milenković Kerković pozvala je gradane da zaštite telekomunikacionu kompaniju „Jotel“ koja opslužuje jug Srbije. -Pozivam vlast da stane sa protivpravnim nasiljem nad tim niškim operaterom.

Zbog seče kablova više hiljada korisnika u Nišu ostalo je bez interneta, kablovske televizije i fiksne telefonije-navela je ona. Ova odbornica iz redova opozije je upozorila da „nasilno, bez izdate privremene sudske mere“, uklanjanje kablova „Jotela“ sa stubova javne rasvete u Nišu predstavlja primer neovlašćenog postupanja i protivpravni čin izvršenja bez odluke suda. -Kablovi najstarijeg niškog operatera uklanjaju se posle insceniranog i neosnovanog“ jednostranog
