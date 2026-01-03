Sofronijević: U 2026. dobićemo još 134 novih km puta, završavamo dva koridora

Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u 2025. izgrađeno 73,4 km autoputeva i brzih saobraćajnica i najavila da će ove godine biti završeno još 134 km i završena dva putna koridora, da će biti nastavljen upis bespravnih objekata, za koje je do sada stiglo više od pola miliona prijava, kao i da ćemo u 2026. po prvi put dobiti Prostorni plan Srbije. Ministarka Sofronijević je rekla u intervjuu za Tanjug da se