Izor AFP: Putin ponudio sastanak sa Zelenskim u Moskvi

Predsednik Rusije Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom ponudio da u Moskvi organizuje sastanak sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, rekla su za AFP tri izvora.

"Putin je pomenuo Moskvu" tokom razgovora u ponedeljak, rekao je jedan od tih izvora u utorak.

Zelenski koji je javno izrazio spremnost da se sastane s Putinom, odbio je da sastanak bude u Moskvi, rekao je isti izvor.

Tramp je telefonom pozvao Putina tokom razgovora u Beloj kući sa Zelenskim i nekoliko evropskih lidera koji podržavaju Kijev protiv Rusije.

Evropski lideri su rekli američkom predsedniku da izbor Moskve za sastanak "ne izgleda kao dobra ideja", rekao je diplomatski izvor blizak tim razgovorima.

U ponedeljak su se Tramp i Zelenski sastali s liderima Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a i predsednicom Evropske komisije.

Posle tih razgovora Tramp je objavio da "počinje pripreme" za sastanak Zelenskog i Putina.

Taj bilateralni samit se očekuje do kraja avgusta, ali nije postignut dogovor o tome gde će biti, rekao je za AFP jedan od izvora bliskih ovom pitanju.

Zelenski je više puta izjavio da je spreman da se sastane s Putinom da bi se okončala ruska invazija, najgori oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata, koji je ostavio desetine, ako ne i stotine hiljada mrtvih na obe strane.

Ruski predsednik je u ponedeljak rekao Trampu da je otvoren za ideju direktnih razgovora sa Ukrajinom, po rečima diplomatskog savetnika Kremlja Jurija Ušakova koga su citirale ruske novinske agencije.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u utorak rekao da bi svaki sastanak između ruskog i ukrajinskog predsednika morao biti pripremljen "veoma pažljivo".

Švajcarska je ranije objavila da neće uhapsiti Putina ako dođe na mirovne pregovore o Ukrajini, uprkos poternici koju je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud.

(Beta, 20.08.2025)