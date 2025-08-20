"Srbija je odgovorila u rekordnom roku": Dačić dočekao helikoptersku jedinicu angažovanu na gašenju požara u Crnoj Gori

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekao je na Aerodromu "Nikola Tesla" posade Helikopterske jedinice MUP-a koje su, po nalogu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, sa helikopterom Kamov "Ka-32", a potom i H215 "Super puma“, pružale međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju velikih požara u Crnoj Gori.

Ministar je podsetio da se Crna Gora obratila Srbiji za hitnu pomoć u gašenju požara koji je zahvatio tu zemlju i da je Srbija u rekordnom roku odgovorila. Precizirao je da su helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, prvo Kamov, pa potom "Super puma“, bili angažovani devet dana na gašenju požara. - Po reakcijama koje sam dobio od kolege ministra unutrašnjeg poslova Crne Gore oni su veoma zahvalni i veoma pohvalno su se izrazili o radu naših momaka, njihovoj