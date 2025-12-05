Uhapšeni državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje

Danas pre 3 sata  |  FoNet
U saopštenju tužilaštva navodi se da su osumnjičeni uhapšeni jer se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica, tako što su 3. decembra odvezli dve državljanke Kine sa aerodroma „Nikola Tesla“ do kuće u Dolovu, gde su ih zadržali.

Državljani Kine C.J.L. i W.T. se terete i da su u toj kući izvršili silovanje, navodi Tužilaštvo. Dežurni javni tužioci su sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu danas izvršili uviđaj mesta događaja, a u saradnji sa policijom preduzimaju se sve potrebne radnje radi prikupljanja dokaza. Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sprovedeni radi saslušanja.
Uhapšeni državljani Kine osumnjičeni za otmicu i silovanje

