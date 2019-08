Luis Hamilton: Niki Lauda bi mi skinuo kapu danas!

Hot sport pre 2 sata | Darko Noveski

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je zahvalan na današnjoj pobedi u trci Formule 1 za Veliku nagradu Madjarske. – Umoran sam, kako i treba da bude i zaista sam zahvalan na ovom danu i na ekipi koja me tera da idem do svojih granica i veruje u mene. Zajedno smo sedam godina, ali svaka pobeda izgleda kao nova – rekao je Hamilton posle trke. Petostruki svetski prvak sedmi put je pobedio na Hungaroringu. On je u 67. krugu obišao Maksa Verstapena iz Red Bula