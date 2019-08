Pretežno sunčano, ali svežije

RTV pre 10 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava pljuskova s grmljavinom na istoku i u planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 27. I u Novom Sadu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Narednih nada takođe pretežno sunčano, a samo u petak prolazno naoblačenje i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do četvrtka temperatura u postepenom porastu, a zatim u petak i za