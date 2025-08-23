Još jedan Novosađanin uhapšen zbog napada na Kobre, prethodno targetiran u prorežimskim medijima

Zbog navodnog napada na Kobre do kog je došlo u sredu, 13. avgusta, kada su se sukobi građana i pristalica SNS-a premestili iz Stražilovske na Bulevar oslobođenja, uhapšena je još jedna osoba.

On će pred tužioca biti izveden u nedelju, 24. avgusta, u 10 časova. U pitanju je F. Č. kog je policija pozvala na osnovu snimka objavljenog u tabloidima, a na kom se vidi muškarac, okrenut leđima koji na glavu stavlja kacigu. Oko njega se čuju petarde, topovski udari i vidi da je okolina crvena, što je te večeri bilo u okolni Bulevara oslobođenja jer su pristalice Srpske napredne stranke bacili mnogo vatrometa na građane. Kako saznajemo od njegovih pravnih