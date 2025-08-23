Uhapšena još jedna osoba zbog sumnje na napad na “Kobre” u Novom Sadu

Novosadska policija uhapsila je još jednu osobu, F.

Č., zbog navodnog napada na pripadnike odreda vojne policije “Kobre” tokom sukoba građana i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) 13. avgusta. Kako javlja portal MojNoviSad, uhapšeni će biti izveden pred tužioca u nedelju, 24. avgusta, u 10 časova. Hapšenje je, navodno, usledilo na osnovu snimka koji su objavili tabloidi, na kojem se vidi muškarac s kacigom. Incident se dogodio na Bulevaru oslobođenja nakon što su se sukobi premestili iz Stražilovske ulice. Te