Novi Sad: Još jedan građanin uhapšen zbog navodnog napada na „Kobre“

Još jedna osoba uhapšena je zbog navodnog napada na pripadnike „Kobri“ u sredu, 13. avgusta, kod prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, prenosi portal 021.rs.

On će pred tužioca biti izveden u nedelju, 24. avgusta. Zbog toga su ranije uhapšena šestorica građana. Petorici je određen pritvor, a jedan je, zbog zdravstvenog stanja, u kućnom pritvoru. Oni se terete za pokušaj ubistva. Podsetimo, na protestu 13. avgusta, došlo je do incidenata ispred prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja i u Stražilovskoj ulici. Direktor Vojno-bezbednosne agencije general-potpukovnik Đuro Jovanić rekao je da je tada